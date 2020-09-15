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Газета "Кишиневские новости"

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Грегу Келли из Nissam Motor Co грозит 10 лет тюрьмы за отмывание денег

Грегу Келли из Nissam Motor Co грозит 10 лет тюрьмы за отмывание денег
15 сентября
17:41 2020
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Бывший сотрудник японского автопроизводителя Nissan Motor Co Грег Келли отрицает свою причастность к сокрытию доходов компании, сообщает Reuters.

Два года назад Келли и генерального директора Nissan Карлоса Гон обвинили в отмывании $ 88 млн. Сегодня, 15-го сентября, в Токио началось слушанье по делу Келли и Гона. Отвечать перед судом Келли пришлось в одиночку, так как Гон сбежал из Японии в Ливан еще в декабре месяце. По заявлению Келли, он не был причастен к финансовым махинациям. Разбирательство может затянуться на год, и, в случае доказательства виновности, 64-летнему Келли грозят 10 лет тюрьмы и штраф в размере $ 94 330.

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