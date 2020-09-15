Очередной пожар пугающих масштабов охватил заболоченную впадину Пантанал в Бразилии, сообщает Reuters.

Начиная с середины июля, леса Бразилии горят. За прошедшее время огонь уже уничтожил территории, сравнимые по масштабу с американским городом Нью-Йорк. Команды спасателей, пожарных и ветеринаров прикладывают все усилия, чтобы спасти пострадавших животных. По всей территории Пентанала добровольцы находят обугленные тела кайманов и ягуаров с лапами, прожженными до костей. Пентанал – это самая крупная заболоченная местность на планете общей территорией 150-195 тыс. квадратных километров. Очередной пожар стал уже тысячным за 2020 год, и, по заявлению ученых, именно это и станет новой нормой из-за климатических изменений.

По подсчетам Федерального университета Рио-де-Жанейро за 6 сентября в Пентанале сгорело 23 490 квадратных километров леса. По заявлению ученых именно глобальное потепление стало причиной пожаров в Бразилии и США.

Читайте также: Новолуние 17 сентября обещает финансовый успех 3 знакам зодиака

Глоба: 14-20 сентября – период невероятной удачи для 5 знаков зодиака