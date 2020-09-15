Он призван заставить задуматься, что и почему мы считаем вкусным, а что – нет

Музей существует уже два года, на стендах – восемь десятков экспонатов. В их числе – сыр с личинками, глаз овцы в томатном соке, вино из мышей и многое другое. Организаторы музея поставили себе целью заставить посетителей осознать, что предпочтение тем или иным блюдам люди отдают под влиянием культурных традиций.

Недавно в музее открылась выставка странного алкоголя. Здесь представлены напитки, сделанные из самого невероятного сырья, которое порой трудно вообразить: испорченных бананов, апельсина, перебродившего в воде тюремного туалета, детских фекалий в смеси с рисом и др. Самое интересное, что все эти напитки существуют в реальности, у каждого из них есть потребители в разных странах. К слову, отдельный раздел выставки посвящен периоду сухого закона в СССР, когда в ходу были любые суррогаты.

По словам руководства музея, устроители выставки хотели, чтобы люди задумались о своем отношении к алкоголю, пишет «The New York Times».

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