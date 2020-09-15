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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Для будущих поколений сохранят виртуальный макет Венеции

Для будущих поколений сохранят виртуальный макет Венеции
15 сентября
16:21 2020
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Это на случай, если глобальное потепление приведет к гибели жемчужины Адриатики

Как известно, Венеция – выдающийся объект мирового культурного наследия. Но в последние десятилетия город, стоящий на островах Адриатического моря, подвергается регулярным подтоплениям, которые становятся с каждым годом сильнее. Это происходит из-за того, что уровень моря постоянно повышается по причине глобального потепления, а также потому, что почва, на которой построены здания, постоянно проседает. И существует реальная угроза, что через несколько десятилетий город может полностью погрузиться под воду.

Чтобы сохранить жемчужину Адриатики для будущих поколений, в Благотворительном фонде «Factum Foundation» совместно с архивом Венеции и Политехническим университетом Лозанны решено было создать цифровую копию внешнего и внутреннего вида каждого из строений Венеции. Специалисты задействовали наземное сканирование лазером и воздушное – с помощью дронов.

Работа только началась, пока успели оцифровать лишь первый остров – Сан-Джорджо-Маджоре. Всего же Венеция расположена боле чем на ста островах лагуны, поэтому как скоро удастся создать полный виртуальный макет города, сказать трудно, сообщает Hromadske.ua.

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