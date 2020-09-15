Израильские ученые получили документальное подтверждение

В исторической науке господствует мнение, что в древности грамотой владел ограниченный круг людей, как правило, высокопоставленных персон. Но ученые из Тель-Авивского университета получили подтверждение, что уже в библейские времена дело обстояло иначе.

Во время раскопок древней крепости Арад на юге Израиля были обнаружены древние тексты, написанные на глиняных табличках. Они относятся к 600 году до нашей эры. Их исследовал, в том числе, судебный эксперт-почерковед. По его заключению, авторов найденных текстов было не меньше двенадцати – об этом свидетельствует особенность почерков, которые неповторимы у каждого отдельного человека. Если учесть, что в крепости в те времена находились двадцать-тридцать человек, получается, что примерно половина из них владела грамотой.

Проанализировав содержание текстов, ученые поняли, что авторами были командиры, руководившие гарнизоном крепости. Значит, должны были существовать и учителя, обучивших военных грамоте. При помощи математической модели исследователи пришли к заключению, что общий уровень грамотности в стране в библейские времена был не таким уж низким, как считалось ранее, сообщает «Naked-science».

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