Добраться туда можно только на лодке

В условиях ограничений, вызванных распространением коронавируса, кинопрокат несет большие убытки. В столице Великобритании владельцы кинотеатров решили поправить свое финансовое положение оригинальным способом.

Здесь открыли кинотеатр на воде. На набережной установили огромный экран, а зрители, желающие посмотреть фильм, должны разместиться на воде. Причем вместо удобного кресла – лодка, на которой только и можно добраться к своему месту.

Плавучий кинотеатр уже завоевал популярность, зрители, соскучившиеся по развлечениям, оценили удобство таких сеансов. Правда, неясно, можно ли будет продолжать такую практику с наступлением плохой погоды, передает «МИР 24».

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