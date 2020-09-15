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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Лондоне появился плавучий кинотеатр

В Лондоне появился плавучий кинотеатр
15 сентября
13:01 2020
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Добраться туда можно только на лодке

В условиях ограничений, вызванных распространением коронавируса, кинопрокат несет большие убытки. В столице Великобритании владельцы кинотеатров решили поправить свое финансовое положение оригинальным способом.

Здесь открыли кинотеатр на воде. На набережной установили огромный экран, а зрители, желающие посмотреть фильм, должны разместиться на воде. Причем вместо удобного кресла – лодка, на которой только и можно добраться к своему месту.

Плавучий кинотеатр уже завоевал популярность, зрители, соскучившиеся по развлечениям, оценили удобство таких сеансов. Правда, неясно, можно ли будет продолжать такую практику с наступлением плохой погоды, передает «МИР 24».     

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