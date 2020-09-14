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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 сентября 1130 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 сентября 1130 смертельных случаев
14 сентября
19:01 2020
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В течение прошедшего дня, 14 сентября, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летний мужчина из Яловенского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Страшенского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Яловенского района, 61-летняя женщина из Кишинева. На вечер 14 сентября 31828 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1130 человек умерли от инфекции.

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