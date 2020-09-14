Премьер Ион Кику возмущен поведением депутатов «Платформы DA», которые, по его словам, продемонстрировали безответственность. Такая реакция главы кабмина последовала после того, как законопроект о бесплатном медобеспечении безработных ветеранов был заблокирован парламентариями партии, возглавляемой Андреем Нэстасе. Отметим, что правительство предлагало оплачивать медицинский полис для ветеранов, которые не трудоустроены. В проекте содержались и положения об увеличении социальных выплат для жен и наследников ветеранов. При подготовке документа учитывалось мнение самих комбатантов.