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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты Нэстасе заблокировали бесплатное медобеспечение ветеранов

Депутаты Нэстасе заблокировали бесплатное медобеспечение ветеранов
14 сентября
11:11 2020
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Премьер Ион Кику возмущен поведением депутатов «Платформы DA», которые, по его словам, продемонстрировали безответственность. Такая реакция главы кабмина последовала после того, как законопроект о бесплатном медобеспечении безработных ветеранов был заблокирован парламентариями партии, возглавляемой Андреем Нэстасе. Отметим, что правительство предлагало оплачивать медицинский полис для ветеранов, которые не трудоустроены. В проекте содержались и положения об увеличении социальных выплат для жен и наследников ветеранов. При подготовке документа учитывалось мнение самих комбатантов.

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