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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове на зарплаты врачам выделено дополнительно 40 млн леев

В Молдове на зарплаты врачам выделено дополнительно 40 млн леев
14 сентября
10:26 2020
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Премьер Ион Кику заявил, что эти средства предназначены на оплату труда сотрудников скорой медицинской помощи. Глава кабмина объяснил, что в период пандемии количество вызовов значительно увеличилось

«Этот дополнительный труд должен быть оплачен», – сказал премьер. Поправки в бюджет были одобрены во втором чтении депутатами и вступают в силу после публикации в «Monitorul Oficial». Напомним, что в сентябре зарплаты всех сотрудников системы здравоохранения были увеличены на 30%. По инициативе президента Игоря Додона они будут удвоены поэтапно – 1 января увеличение составит еще 30%, а с 1 июля 2021 года – на 40%.

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