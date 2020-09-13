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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Universal Pictures откладывает открытие нового парка Epic Universe

Universal Pictures откладывает открытие нового парка Epic Universe
13 сентября
21:31 2020
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2020 оказался тем еще испытанием для тематических парков и их поклонников. Самым большим ударом для индустрии стала остановка строительства парка Epic Universe (Эпическая Вселенная) от киностудии Universal.

Изначально, открытие Эпической Вселенной в Орландо, штат Флорида, планировалось к 2023 году, но с началом пандемии Universal были вынуждены сообщить о переносе открытия. Сперва задержка исчислялась безобидными месяцем-двумя. Позже строительство и вовсе поставили на паузу и теперь непонятно дождется ли новый парк перерезания красной ленточки вовсе. По решению компании, Эпическая Вселенная будет ждать, пока экономическая ситуация в стране не стабилизируется, прежде чем возобновить строительство. Однако первоначальные грандиозные планы на новый парк по вселенным мультфильма «Как приручить дракона», фильма «Фантастические твари и где они обитают» и многому другому уже не будут осуществлены.

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