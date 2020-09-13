В течение прошедшего дня, 13 сентября, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из Каларашского района, 64-летняя женщина из Новоаненского района, 75-летний мужчина из Приднестровья, 71-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, : 89-летний мужчина из муниципия Комрат. На вечер 13 сентября 31330 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1123 человека умерли от инфекции.

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