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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 1123 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 сентября 1123 смертельных случая
13 сентября
21:26 2020
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В течение прошедшего дня, 13 сентября, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из Каларашского района, 64-летняя женщина из Новоаненского района, 75-летний мужчина из Приднестровья, 71-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, : 89-летний мужчина из муниципия Комрат. На вечер 13 сентября 31330 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1123 человека умерли от инфекции. 

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