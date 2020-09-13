Как и многие другие фильмы этого года, премьеру Кэндимена Ниа ДаКосты отодвинули на 2021 год, сообщает портал CinemaBlend.

Ребут франшизы из 90-хх Кэндимен фанаты хорроров ждали с особым нетерпением. Масла в огонь подлил холодящий душу трейлер фильма, опубликованный в сети в феврале этого года. Изначально премьера нового Кэндимена должна была состояться 12-го июня, но сперва ее отодвинули до сентября, потом до октября, и вот на этой неделе компания Universal Pictures объявила, что фильм будет пылиться на полке до 2021 года. Официальная дата релиза еще не объявлена. По заявлению режиссера проекта Ниа ДаКосты, фильм – это, в первую очередь, атмосфера единения и магия кинозала, история, которую ощущаешь через дрожь соседа по месту. ДаКоста считает, что Кэндимену и всем, кто ждет перезапуска истории, стоит дождаться открытия кинотеатров.

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