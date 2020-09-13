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Газета "Кишиневские новости"

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Louis Vuitton продает защитный щиток от Covid-19 за $1000

Louis Vuitton продает защитный щиток от Covid-19 за $1000
13 сентября
19:46 2020
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Пока коронавирус не планирует отступать, и маски становятся все более неотвратимой частью повседневной жизни, модные дома и корпорации извлекают для себя пользу.

Дизайнеры популярного итальянского бренда уличной одежды Off-White и британский модный дом Burberry запустили линейки люксовых масок стоимостью около $100. Тренд на «стильную защиту от вируса» смело подхватил Louis Vuitton, выпустив защитный щиток для лица. Помимо фирменного лого за $1000, щиток легко трансформируется в кепку и защищает глаза от солнечного света, затемняясь. Продажа такого дорогого способа защиты от вируса начнется с 30-го октября.

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