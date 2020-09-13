Пока коронавирус не планирует отступать, и маски становятся все более неотвратимой частью повседневной жизни, модные дома и корпорации извлекают для себя пользу.

Дизайнеры популярного итальянского бренда уличной одежды Off-White и британский модный дом Burberry запустили линейки люксовых масок стоимостью около $100. Тренд на «стильную защиту от вируса» смело подхватил Louis Vuitton, выпустив защитный щиток для лица. Помимо фирменного лого за $1000, щиток легко трансформируется в кепку и защищает глаза от солнечного света, затемняясь. Продажа такого дорогого способа защиты от вируса начнется с 30-го октября.

Читайте также: С какими знаками зодиака жизнь в браке будет легкой и счастливой

Павел Глоба обещает большие успехи представителям 4 знаков зодиака