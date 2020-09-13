Во Франции был зарегистрирован очередной рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки, сообщает ВВС.

В субботу, 12-го сентября, министерство здравоохранения Франции зафиксировало 10 561 новый случай заражения Covid-19. Прирост по сравнению с заражениями в предыдущий день, пятницу, 11-го сентября, составил 1000 человек. Сообщается о стремительном уменьшении мест в больницах, в частности в отделении интенсивной терапии.

В то время, как правительства европейских государств ослабляют изоляционные меры, случаи распространения вируса только увеличиваются. С момента начала пандемии, Франция зарегистрировала свыше 30 000 смертей.

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