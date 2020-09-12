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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 сентября 30918 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 сентября 30918 излечившихся
12 сентября
18:26 2020
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На сегодняшний день в стране 30918 человек прошли лечение и 1117 умерли от инфекции COVID-19. На 12 сентября в Молдове подтверждено 42714 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 557 инфицированных – тяжелое (в том числе 37 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1352 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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