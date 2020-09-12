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Газета "Кишиневские новости"

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«Нормандской четверке» нравится тишина на Украине

12 сентября
18:21 2020
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После берлинских переговоров в «нормандском формате», относительно положения дел на Украине, к журналистам вышел глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

По словам чиновника, все стороны высказались за продление режима прекращения боев и отвода вглубь территорий тяжелого вооружения. «Я считаю это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду на то, что режим «тишины», который инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, и далее будет соблюдаться. Мы очень на это надеемся и будем делать все зависящее от Украины, чтобы это было так», – заявил журналистам Ермак. По его словам стороны пока не достигли договоренности о том, когда пройдет следующий саммит «нормандской четверки».

Итоги встречи прокомментировал и еще один участник, замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает «Страна». По его словам, Москву не устраивают постоянные разговоры большинства украинских политиков о необходимости отмены Минских договоренностей. Также Козака возмущает то, что Верховная рада отказалась проводить на Донбассе местные выборы до тех пор, пока граница с Российской Федерацией не будет контролироваться Киевом, что противоречит Минским соглашениям. Также российский чиновник заявил журналистам: возможность следующей встречи лидеров «нормандской четверки» даже не обсуждалась.      

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