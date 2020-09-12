Воровство двухколесных коней стало настоящим бедствием

Ежегодно в Японии число похищенных велосипедов составляет около двухсот тысяч. И это несмотря на то, что большинство из машин были хорошо прикреплены к месту стоянки. По данным правоохранительных органов, воровство велосипедов – одно из самых распространенных преступлений.

Оригинальный способ защиты придумал один из владельцев после того, как пострадал от похитителей. Он предложил обклеивать сиденья велосипедов специальными накладками, имитирующими птичий помет. Дизайнеры позаботились о том, чтобы по виду накладки нельзя было отличить от оригинального продукта. Пригодится эта идея и владельцам мотоциклов.

Стикеры продаются по три штуки в наборе по цене в тринадцать с половиной долларов, сообщает «SoraNews24». Вот только об эффективности этого способа пока ничего не известно.

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