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Газета "Кишиневские новости"

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Японец придумал, как защититься от похитителей велосипедов

Японец придумал, как защититься от похитителей велосипедов
12 сентября
17:36 2020
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Воровство двухколесных коней стало настоящим бедствием

Ежегодно в Японии число похищенных велосипедов составляет около двухсот тысяч. И это несмотря на то, что большинство из машин были хорошо прикреплены к месту стоянки. По данным правоохранительных органов, воровство велосипедов – одно из самых распространенных преступлений.

Оригинальный способ защиты придумал один из владельцев после того, как пострадал от похитителей. Он предложил обклеивать сиденья велосипедов специальными накладками, имитирующими птичий помет. Дизайнеры позаботились о том, чтобы по виду накладки нельзя было отличить от оригинального продукта. Пригодится эта идея и владельцам мотоциклов.

Стикеры продаются по три штуки в наборе по цене в тринадцать с половиной долларов, сообщает «SoraNews24».  Вот только об эффективности этого способа пока ничего не известно.  

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