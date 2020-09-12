Напиток безалкогольный

Новинку назвали «сливочное пиво». Рецепт создатели не разглашают. Известно только, что это шипучий напиток, по вкусу похожий на крем-соду. Уточняется, что «сливочное пиво» не содержит глютена и никаких компонентов животного происхождения.

Изначальное назначение напитка – сувенирное. Так что пиво будет продаваться в соответствующих магазинах на одном из крупнейших лондонских вокзалов, в аэропортах и в парке развлечений, посвященном Гарри Поттеру. Можно будет заказать новинку и онлайн, пишет «Российская газета».

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