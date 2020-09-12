Здесь нашли приют около 300 птиц

В белорусской столице появилось необычное заведение – приют для попугаев. Он разместился в цокольном этаже обычной жилой многоэтажки. Здесь живут около трех сотен птиц. Многие попали сюда потому, что надоели хозяевам или по какой-то причине птиц стало невозможно содержать дома.

Здесь есть все, что необходимо пернатым обитателям, – лианы, домики для попугайчиков-неразлучников, различные деревянные конструкции, по которым можно лазить. Приют открыт для посетителей. С птицами можно общаться, фотографироваться, кормить их. Но только тем, что положено, приносить еду с собой не разрешается.

Приют уже завоевал популярность, ведь слушание пения птиц и любование их красивым оперением – своеобразные сеансы психотерапии, сообщает «МИР 24». Организаторы надеются, что с наступлением осени, а потом и зимы, когда красок в природе станет гораздо меньше, число посетителей попугайского дома заметно увеличится.

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