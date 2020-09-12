Такой неожиданный вывод сделали канадские ученые

Доктора всегда твердили нам, что лишний вес опасен. Как оказалось, не всегда. Канадские ученые проанализировали информацию о здоровье свыше пятидесяти тысяч пациентов с избыточной массой тела. Среди них были и те, у кого диагностировали метаболические нарушения.

Через тринадцать лет примерно десятая часть обследованных скончалась. И выяснилось, что причиной их смерти стал не излишний вес сам по себе, а иные болезни – гипертония, сахарный диабет и другие патологии.

Более того, оказалось, что продолжительность жизни тех, у кого есть немного лишнего веса, больше, чем у худых. А исследователи из Дании обратили внимание, что в случае пневмонии или сепсиса у людей с избыточным весом шансы поправиться выше, сообщает РИА «Новости».

Это значит, что, если лишние килограммы не привели за собой других недугов, опасаться их не стоит.

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