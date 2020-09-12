Таков вывод экспертов Глобального совета по гигиене

Специалисты подсчитали, что через десять лет в некоторых странах уровень устойчивости к антибиотикам может достигнуть примерно пятидесяти процентов и даже превысить его. Это значит, что к середине века по причине резистентности могут умереть десять миллионов человек.

Эксперты пришли к выводу, что из-за плохой уборки в жилищах инфекция распространяется чаще, следовательно, увеличивается потребность в антибиотиках. При этом, если тщательно соблюдать правила гигиены, риск распространения инфекций уменьшается, включая инфекции, резистентные к антимикробным препаратам.

Так, в детских коллективах, где, как известно, респираторные инфекции распространяются особенно быстро, такая элементарная мера, как мытье рук, способна на треть сократить необходимость использовать антибиотики, сообщает «Medical Xpress».

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