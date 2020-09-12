Суббота, 12 сентября 2020, 19:22

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Плохая уборка дома ведет к резистентности против антибиотиков

Плохая уборка дома ведет к резистентности против антибиотиков
12 сентября
16:36 2020
Версия для печати

Таков вывод экспертов Глобального совета по гигиене

Специалисты подсчитали, что через десять лет в некоторых странах уровень устойчивости к антибиотикам может достигнуть примерно пятидесяти процентов и даже превысить его. Это значит, что к середине века по причине резистентности могут умереть десять миллионов человек.

Эксперты пришли к выводу, что из-за плохой уборки в жилищах инфекция распространяется чаще, следовательно, увеличивается потребность в антибиотиках. При этом, если тщательно соблюдать правила гигиены, риск распространения инфекций уменьшается, включая инфекции, резистентные к антимикробным препаратам.

Так, в детских коллективах, где, как известно, респираторные инфекции распространяются особенно быстро, такая элементарная мера, как мытье рук, способна на треть сократить необходимость использовать антибиотики, сообщает «Medical Xpress».    

Читайте также: Как знаки зодиака обращаются с деньгами

Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,570,00%
EUR19,63+0,02%
GBP21,200,00%
UAH0,590,00%
RON4,040,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 12.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд