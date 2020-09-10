Четверг, 10 сентября 2020, 20:24

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон провел кампанию по сбору средств для семьи погорельцев Ломаченко

Додон провел кампанию по сбору средств для семьи погорельцев Ломаченко
10 сентября
17:26 2020
Версия для печати Поделиться

В селе Мэринешть коммуны Новый Сынджерей президент Молдовы сегодня навестил семью Ломаченко, где родители воспитывают 14 детей – двух девочек и 12 мальчиков.

Василий и Лилиана Ломаченко пережили тяжелые времена после того, как недавний пожар уничтожил чердак и крышу их дома. Однако семья нашла в себе силы заняться ремонтом дома.

Чтобы поддержать эту прекрасную семью в трудную минуту и помочь ей преодолеть проблемы, с которыми они столкнулись, Додон объявил кампанию по сбору средств, благодаря чему удалось купить им стиральную машину, мебель, школьные принадлежности и другие предметы первой необходимости, которые глава государства сегодня с большой радостью передал им.

Читайте также: Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября

Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября во второй декаде

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54–0,50%
EUR19,64+0,13%
GBP21,24–1,70%
UAH0,59–0,55%
RON4,04+0,06%
RUB0,22–0,14%

Курсы валют в MDL на 10.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд