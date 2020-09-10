В селе Мэринешть коммуны Новый Сынджерей президент Молдовы сегодня навестил семью Ломаченко, где родители воспитывают 14 детей – двух девочек и 12 мальчиков.

Василий и Лилиана Ломаченко пережили тяжелые времена после того, как недавний пожар уничтожил чердак и крышу их дома. Однако семья нашла в себе силы заняться ремонтом дома.

Чтобы поддержать эту прекрасную семью в трудную минуту и помочь ей преодолеть проблемы, с которыми они столкнулись, Додон объявил кампанию по сбору средств, благодаря чему удалось купить им стиральную машину, мебель, школьные принадлежности и другие предметы первой необходимости, которые глава государства сегодня с большой радостью передал им.

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