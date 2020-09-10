Он обязан уметь ясно формулировать задачи развития общества, считает экс-вице-премьер-министр Александр Муравский

«От него требуется даже в рамках своих относительно малых полномочий уметь оказывать положительное влияние на стратегическое развитие страны, обеспечивать эффективное решение возникающих между различными политическими силами противоречий, через механизм посланий парламенту формулировать наиболее важные задачи, которые требуются решить органам власти для блага народа», – отметил бывший высокопоставленный чиновник.

Он привел пример мэра столицы, который делает многое из того, о чем было заявлено в предвыборной программе. Муравский считает, что Чебан «последовательно старается реализовать обещанное».

«А теперь посмотрите на формирующийся список кандидатов в президенты. Сколько из них и кто обладает достаточным опытом руководства, кто в своих выступлениях говорит о конкретных действиях, которые будут предприняты для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, кто своими речами и лозунгами способствует развитию атмосферы сотрудничества граждан разных национальностей, языковой, социальной и политической принадлежности, да просто кто выглядит как руководитель страны. Я знаю, что у каждого кандидата есть свои симпатизанты, которые будут верны ему (ей), что бы ни случилось и как бы его (её) не критиковали. Но очень многие пока находятся в глубоком раздумье. Именно к вам я обращаюсь. Постарайтесь, глядя на кандидатов, дать ответ, кто из них лучше всего отвечает вышеперечисленным мною требованиям. Вы не найдёте идеального, таких нет в природе. Но лучшего вы определите и сделаете правильный выбор», – заключил Муравский.

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