В ходе поездки 10 сентября в Дрокиевский район президент посетил гимназию «Виорел Кантемир» в селе София, где ознакомился с условиями деятельности учреждения, существующими проблемами и побеседовал с педагогическим коллективом.

Это учебное заведение является самой большой гимназией района. В настоящее время здесь работают 68 человек, учатся более 320 детей. В условиях пандемии коронавируса учебный процесс проводится в две смены.

Самая большая проблема гимназии – шаткая крыша галереи, которая соединяет центральный блок со столовой и из-за дождей может обрушиться. На его ремонт районный совет Дрокии выделил почти миллион леев, но эти деньги не покрывают всех необходимых расходов. Глава государства заверил, что окажет поддержку в решении этой проблемы.

Додон поблагодарил учителей за их работу по воспитанию молодого поколения, особенно в условиях пандемии COVID-19, и проинформировал их о намерении выдвинуть инициативу в следующем году об удвоении заработной платы всем сотрудникам системы образования в нашей стране.

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