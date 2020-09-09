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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: «Решать будет народ, а мы подчинимся этому решению»

Игорь Додон: «Решать будет народ, а мы подчинимся этому решению»
09 сентября
14:41 2020
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Действующий президент Молдовы объяснил причины своего участия в борьбе за второй мандат

Важность стабильности, взвешенности во внешней политике, твердости в поддержании управленческой дисциплины в условиях пандемии и глобального экономического кризиса трудно переоценить – это понятно всем. Игорь Додон обозначил главные принципы, которыми он будет руководствоваться в случае победы на президентских выборах в ноябре текущего года.

«После преодоления пандемии откроются новые возможности для более активного продолжения реализации моих политических проектов и тех социальных проектов, ради которых люди доверили мне свои голоса в 2016 году и, я убежден, поступят так же в 2020 году», – заявил Игорь Додон.

Действующий президент предостерег: «Мы больше не можем позволить себе экспериментов с безответственными политиками, не имеющими ясного видения, проекта, опыта, зато обладающими гражданством другого государства и ставшими марионеткам, управляемыми извне».

Игорь Додон считает, что подобного рода эксперименты могут погрузить страну в экономический, социальный и политический хаос, из которого она выберется нескоро.

Президент выразил убежденность, что его подход к выбору главы государства разделяет большинство граждан: «Я считаю, что Молдову должен возглавлять ответственный лидер-патриот с характером, который уважает национальные ценности, чтит молдавские традиции и христианскую веру, а во внешней политике знает, как поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Западом. Молдове нужен лидер, который не допустит реванша олигархов, сохранит нейтралитет страны и будет поддерживать межнациональный мир и порядок».

Пожелав успехов оппонентам, Игорь Додон заявил: «Пусть эти выборы станут одними из самых свободных и справедливых в Республике Молдова. Решать будет народ, а мы подчинимся этому решению».

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