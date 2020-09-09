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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове низкие и высокие пенсии будут индексироваться по-разному

В Молдове низкие и высокие пенсии будут индексироваться по-разному
09 сентября
13:31 2020
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Правительство предложит законопроект, предусматривающий градацию при индексации пенсий. Депутат ПСРМ Владимир Односталко заявил, что эта инициатива призвана восстановить равенство между теми, кто получает низкие и высокие пенсии.

Согласно инициативе, наибольший размер индексации будет распространяться на тех лиц, чья пенсия не превышает 2 тыс. леев, затем будет применяться другой коэффициент для тех, кто получает от 2 до 3 тыс. леев и так далее.

«Наша цель – снизить количество людей, получающих низкие пенсии. Это не означает, что будут принижены заслуги тех, кто получает большую пенсию», – заявил Односталко.

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