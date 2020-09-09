Правительство предложит законопроект, предусматривающий градацию при индексации пенсий. Депутат ПСРМ Владимир Односталко заявил, что эта инициатива призвана восстановить равенство между теми, кто получает низкие и высокие пенсии.

Согласно инициативе, наибольший размер индексации будет распространяться на тех лиц, чья пенсия не превышает 2 тыс. леев, затем будет применяться другой коэффициент для тех, кто получает от 2 до 3 тыс. леев и так далее.

«Наша цель – снизить количество людей, получающих низкие пенсии. Это не означает, что будут принижены заслуги тех, кто получает большую пенсию», – заявил Односталко.

Читайте также: Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября

Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября во второй декаде