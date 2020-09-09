Об этом в соцсети написал депутат-социалист Богдан Цырдя, проанализировав составленный предвыборным штабом лидера ПДС документ: «Кодекс президента Республики Молдова»

По мнению Цырди, Санду, подражая Моисею, предлагает народу некий свод из 10 заповедей, которые клянётся соблюдать, но на деле эти заповеди ближе к Дж. Соросу, чем к Моисею.

«Там вы не найдёте ни слова про Бога, семью и почитание отца и матери, про лжесвидетельство. Нет там библейских «не убий», «не прелюбодействуй», «не создай себе кумира», «не желай дома ближнего твоего». И объяснение на поверхности: Санду – лютая глобалистка, сторонница Дж. Сороса, прислужница транснациональной олигархии. Для неё, как и для любого глобалиста, молдавская государственность – всего лишь недоразумение», – написал Цырдя.

Он отмечает, что Майя Санду «открыто признавалась», что проголосовала бы за ликвидацию страны, добавив, что «евроинтеграция – это тоже отказ от суверенитета, просто в более мягкой форме».

«Про то, что Санду – обслуга транснациональной олигархии, куча фактов. 6 сентября депутат ППДП А. Слусарь заявил, что М. Санду отозвала законопроект об обязательстве маркетов закупать 50% молдавской продукции. 7 сентября она подтвердила это. А про встречу с миллионером Ротшильдом в американском посольстве, где обсуждалась передача Кишинёвского аэропорта олигарху, излишне говорить. Факт встречи подтвердил её министр экономики В. Брынзан.

Говорить про Санду и Бога может разве что сумасшедший. Вам известно, чтобы она соблюдала пост, поздравляла граждан с церковными праздниками, причащалась, молилась, ходила на крестные ходы или выделила хоть один лей для церкви? Я тоже не видел.

За 8 лет – только одна фотография в церкви, и та под выборы. После президентских выборов 2016 года Санду хотела, чтобы власти прекратили религиозные службы на год. Более того, в 2013 году она, будучи министром образования, намеревалась закрыть церковь при столичной школе-интернат №3.

Про почитание отца и матери – отдельный разговор. Вся сеть Сороса и глобалисты везде продвигают понятия «родитель №1» и «родитель №2», выдавливая понятия «мать» и «отец». Всё делается с единой целью – продвижение ЛГБТ. В ЛГБТ-семьях не поймёшь, кто отец, а кто мать усыновлённого ребёнка. Вот и ввели «родителей», – написал Богдан Цырдя.

Он также напомнил, что Майю Санду на выборах 2016 года поддержала соросовская НПО GenderDoc-M, защищающая права ЛГБТ.

«Да и сама Санду участвовала в шествиях этой организации 8 марта 2018 года, назвав данную вакханалию абсурда маршем солидарности. Все НПО и СМИ из сети Сороса, которые поддерживают Санду, просто закидали помоями XII Всемирный конгресс семей, который Игорь Додон организовал 14 – 16 сентября 2018 года в Кишинёве», – напомнил парламентарий.

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