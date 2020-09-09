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Газета "Кишиневские новости"

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Петренко: Университета, присвоившего Нэстасе Doctor Honoris Causa, не существует

09 сентября
13:11 2020
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Об этом в соцсетях написал бывший депутат Григорий Петренко.

«Даже на странице этой организации (Англо-католического Университета «Апостола Павла» -прим.ред) написано, что это «теологический центр», который учредили какие-то люди (фактически самозванцы), назвавшие себя гордо автокефальной англо-итальянской христианской церковью. Короче – это самая настоящая контора «Рога и Копыта»! В ней можно стать не только Doctor Honoris Causa, но ещё и Великим Магистром и даже Владычицей Морской. А при большом желании, думаю, ради Нэстасе «Университет» Апостола Павла переименуется в Апостола Андрея. Зачем это Нэстасе – понятно. Там нарциссизм зашкаливает», – написал в социальной сети Петренко.

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