Депутат ПСРМ Владимир Односталко напомнил во время пресс-конференции, что за пять месяцев своего мандата правительство Майи Санду не выделило ни одного лея для поддержки пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых слоев населения.

«У них был просто ответ: нет денег. Рассказывали нам, что МВФ и другие внешние партнеры не поддерживают индексацию пенсий дважды в год. Мы нашли возможность и смогли убедить партнеров, что полугодовая индексация необходима», – заявил Односталко.

По его словам, ПСРМ совместно с правительством Кику удалось восстановить полугодовой механизм индексации пенсий, который действовал во времена правительства Гречаный, хотя парламентская оппозиция сделал все возможное, чтобы заблокировать этот проект.

Парламентарий напомнил, что в период, когда кабмин возглавляла Зинаида Гречаный пенсии индексировались на 18 и 20%.

«Хочу напомним тем, кто сегодня критикует индексацию, что они могли сделать больше. Хотя у них было и время, и возможности, они даже не попытались сделать это», – сказал Односталко.

Напомним, что президент Игорь Додон выступил с инициативой об индексации пенсий дважды в год. Глава государства также предложил выделять пенсионерам с низкими доходами единовременные выплаты два раза в течение года. Инициативы были поддержаны правительством и фракцией ПСРМ. Таким образом, в январе все пенсионеры и получатели социальных пособий, доход которых ниже 2 тыс. леев, получили по 700 леев. С 1 октября почти 660 тыс. пенсионеров и бенефициаров социальных выплат, доход которых ниже 3 тыс. леев, получат по 900 леев.

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