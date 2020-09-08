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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 9 сентября

Поздравьте тех, кто празднует именины 9 сентября
08 сентября
22:01 2020
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9 сентября День Ангела у Александра, Анфисы, Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила, Степана.

Ответственные и скрупулезные, рожденные в этот день являются необыкновенно сильными личностями. Цели они ставят перед собой грандиозные и идут к ним круша на своем пути все препятствия. Именинники 9 сентября неутомимые труженики. Всего, что имеют, они добиваются упорным трудом, потому радуются всем победам, даже самым маленьким, и ценят все, чего достигли. Необычайно ответственные, они успешны в жизни. Боятся неудач, потому часто перестраховываются.

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