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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Болезнь Альцгеймера можно распознать на самых ранних стадиях

Болезнь Альцгеймера можно распознать на самых ранних стадиях
08 сентября
13:16 2020
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Ученые назвали опасный признак

Международная команда исследователей обследовала более двухсот пятидесяти добровольцев. Шестьдесят пять из них имели подтвержденную предрасположенность к болезни Альцгеймера, так называемую предеменцию.

Все испытуемые получили задание с помощью компьютера выполнить виртуальное ориентирование в пространстве. Результаты людей, склонных к болезни Альцгеймера, оказались самыми плохими.

Работавшие над исследованием ученые из Испании, Бельгии, Италии и Германии пришли к выводу, что специальный механизм в мозгу, помогающий человеку ориентироваться в совершенно незнакомых местах, слабо функционирует у тех, кто предрасположен к этому заболеванию. Причем это относится не только к пожилым, но и к достаточно молодым людям.

Следовательно, затруднение при ориентировании в пространстве может считаться одним из первых звоночков проявления болезни, пишет «Discover24». 

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