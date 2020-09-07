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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Австрийские ученые установили длительность симптомов COVID-19 после излечения

07 сентября
22:11 2020
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То, что вас выписали из больницы, не значит, что вы здоровы

Специалисты университетской клиники в Инсбруке решили выяснить, как долго сохраняются симптомы коронавируса после выписки из больницы. Они провели обследование пациентов, прошедших лечение в стационаре, через полтора, три и шесть месяцев.

Через полтора месяца свыше половины переболевших все еще проявляли как минимум один симптом, как правило, одышку или кашель, а по результатам компьютерной томографии более чем у восьмидесяти пяти процентов обследованных фиксировалось повреждение легких. Почти у половины пациентов отмечались нарушения работы сердца. Через три месяца симптомы встречались реже, сократилось и количество повреждений легких.

Время для обследования по истечение шести месяцев еще не подошло. Но уже сегодня исследователи делают вывод, что выписка из больницы вовсе не означает, что пациент полностью выздоровел: повреждение легких сохраняется. Но обнадеживает то, что со временем оно проходит. Это позволяет заключить, что легкие способны самовосстанавливаться, пишет «Daily Mail».     

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