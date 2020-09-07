Это может быть связано с недостаточно тщательными клиническими исследованиями

Ученые из Оксфордского университета изучили более ста пятидесяти обзоров лекарств, опубликованных за четыре года. Оказалось, что лишь примерно для десяти процентов препаратов были получены доказательства высокого качества. Они соответствовали так называемому «методу золотого стандарта» – GRADE. И из этих десяти процентов только два были признаны полезными в лечении, доказательства эффективности остальных оценивались от среднего до ниже среднего уровня. Это значит, что результаты будущих клинических исследований могут перечеркнуть те, что были получены раньше.

Специалисты связывают такую ситуацию с тем, что ученым для поддержания авторитета необходимы публикации в научных изданиях. Поэтому описанные в этих статьях клинические исследования нередко проводятся недостаточно тщательно, а то и вовсе поверхностно, скорее не для получения реальных результатов, а для того, чтобы было что описать. И, значит, в эффективности назначаемых методов лечения можно быть уверенными далеко не всегда, пишет «The Conversation».

Читайте также: Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни