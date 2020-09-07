8 сентября День Ангела у Адриана, Виктора, Георгия, Дмитрия, Марии, Натальи, Петра, Романа.

Обаятельные и необычайно интересные, рожденные в этот день идут по жизни очень уверенно. Они многогранны и очень общительны, на них можно положиться в любой ситуации. Они с удовольствием разделят с вами радость, но и умеют посочувствовать и подставят плечо в нужный момент. Именинники этого дня обладают силой духа и нескончаемым оптимизмом. Именно это выгодно отличает их от многих других – их невозможно сломать, они держат удар и, даже если сбиты с ног, неизменно поднимаются. Проходя через трудности и поражения, они только становятся крепче. Радуются любому своему достижению и ценят всё, чего добились.

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