Правительство из выделенных 300 млн уже выплатило 57 млн леев компенсаций ущерба, понесенного сельхозпроизводителями в результате засухи и градобития.

Начиная с 21 августа правительство уже выплатило 57 млн леев в виде компенсаций ущерба, который понесли из-за засухи молдавские аграрии. Премьер Ион Кику заявил, что в Агентство по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве до сих пор подано 1169 комплектов документов, из которых 226 одобрены к выплате.

«Прошу аграриев подавать документы, чтобы получить 300 млн леев, которые правительство дополнительно выделило», – заявил премьер после рабочего заседания в администрации президента. По 3800 леев на гектар выделят фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получат до 3000 леев за гектар. По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составит 1500 леев, ячменя – 1530 леев. За перезасев сельхозугодий будет выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев. Производители гороха могут рассчитывать на 1100 леев. Крайний срок подачи документов – 18 сентября.

Кику отметил, что правительство отправило на одобрение в парламент пакет законопроектов, предусматривающих выделение субсидий на выплату процентных ставок по кредитам, возмещение НДС за счет оплаты земельного налога, что означает 110 млн леев, а также налоговых платежей на фонд зарплаты, мораторий на налоговые проверки до конца текущего года.

«Надеюсь, что на этой неделе парламент проголосует за них и они вступят в силу», – сказал Кику.

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