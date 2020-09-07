К чему готовиться каждому знаку зодиака

Проживите эту неделю, слушая свой внутренний голос и не упорствуя при отстаивании своих взглядов. Воздержитесь от конфликтов, особенно с представителями противоположного пола.

ОВЕН

Прежде чем браться за какой-то проект, трезво оцените свои возможности, чтобы избежать неприятной ситуации на работе. Чтобы не множить ряды недоброжелателей, избегайте конфликтов: не стоит с пеной у рта доказывать, что вы лучший. Вы это и так знаете, а окружающие имеют право на частное мнение.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам любые горы будут по плечу. Уверенные в своем успехе, активные и полные сил, вы можете планировать и реализовывать задачи любой сложности. Все преграды вам будут казаться мелкими и ничтожными. Постарайтесь удержать это состояние как можно дольше, оно принесет вам много удачных возможностей.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя будет непростой. Чтобы облегчить себе жизнь, не опускайтесь до ссор и разборок в стиле: ты кто такой? Очков вам это не добавит, а вот драгоценная энергия будет растрачена по мелочам, так как и ваше состояние, и настроение станут необычайно переменчивыми. Не позволяйте сомнениям испортить вам жизнь. И не пытайтесь объять необъятное.

РАК

Эта неделя у Раков – исключительно для своих дел. Все, что запланировано, – в работу. А вот лезть со своими советами к коллегам не стоит, как и комментировать чужие промахи и ошибки. Настойчивое желание помочь, когда тебя об этом не просят, может привести к конфликтным ситуациям.

ЛЕВ

Эта неделя для Львов будет наполнена доброжелательностью и спокойствием. Все у вас будет получаться. На личном фронте будет полная гармония. В свободное время попробуйте поискать себя в творчестве – вы же талантливы! А пробудить ваши способности помогут прогулки на природе.

ДЕВА

На этой неделе Дев ждет процесс самопознания. Вы поймете, зачем пришли в этот мир, и как этим пониманием правильно распорядиться. Стройте грандиозные планы, но с отсроченным стартом. Пока не время для активных действий и смелых поступков. А вот конфликты на этой неделе могут разрушить ваши планы.

ВЕСЫ

Неделя будет благоприятной для творческих дел и настроит вас на лирическую волну. Личная жизнь будет занимать все ваши мысли и всё ваше время. Новые знакомства, влюбленность, призрачные надежды закружат вас в романтическом танце. Но не питайте иллюзий – отношения, скорее всего, будут легкими и недолговечными.

СКОРПИОН

Прекрасная неделя ожидается у Скорпионов. Удача будет идти с вами рядом, потому ставьте самые смелые цели, решайте самые сложные задачи – вам все по силам! Для отличных результатов придется потрудиться, зато награда будет очень достойной. Дайте волю своим амбициям – пришло время!

СТРЕЛЕЦ

Сложная и конфликтная неделя будет у Стрельцов. Жизнерадостные и дружелюбные, они столкнутся с непониманием и хамством. Не опускайтесь до разборок – будьте выше мелких укусов окружающих. Если ввяжетесь в споры и выяснение отношений – испортите настроение и долго будете сожалеть об этом.

КОЗЕРОГ

Прекрасная неделя у Козерогов. Вы собраны, максимально эффективны, видите цель и идете к ней, сметая на пути все преграды. Вы упорны в достижении результатов, а потому Вселенная дарит вам на этой неделе множество счастливых шансов и перспективных возможностей. Постарайтесь ничего не упустить.

ВОДОЛЕЙ

Неделя будет ровной – без взлётов и без падений. Вы будете искать возможность проявить себя хоть в каком-то из своих многочисленных талантов, но у вас вряд ли это получится. Потому лучше уделить чуть больше времени себе, может быть, пересмотреть свои привычки.

РЫБЫ

Сложно будут складываться отношения у Рыб с окружающими на этой неделе. Коллеги будут придираться, окружающие высказывать претензии. Придется поднапрячься: собрать волю в кулак, включить всю свою терпимость, простить сразу всех обидчиков. Только так вы сможете выйти из предстоящей недели с минимальными потерями.