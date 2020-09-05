В течение прошедшего дня, 5 сентября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Приднестровья, 84-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 76-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из муниципия Кишинэу, 75-летняя женщина из Единецкого района, 66-летний мужчина из Единецкого района, 70-летняя женщина из Единецкого района, 73-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 62-летняя женщина из Глодянского района, 65-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 64-летний мужчина из Бельцкого муниципия. На вечер 5 сентября 27799 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1063 человека умерли от инфекции.

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