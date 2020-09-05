Министр военного ведомства Эстонии Юри Луйк весьма и весьма обеспокоен учениями «Кавказ – 2020», которые проводит Россия, сообщает «Военное обозрение».

В интервью одному из телеканалов чиновник сообщил, что некое подразделение Российской армии, дислоцированное у границ Эстонии, тоже отправилось на учения. Луйк посчитал данный факт угрозой стране. Также ему не нравится намерение провести военно-морские маневры Балтийского флота. «Больше всего тревогу вызывает то, что Россия в учениях использует три больших десантных корабля, которые способны доставить целый батальон туда, куда Россия захочет. Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу», – заявил министр. По его словам ответом на действия большого соседа станет закупка Эстонией дополнительных вооружений, а именно: морских радаров, мин и средств связи. Впрочем, вряд ли эта угроза достигнет цели. В 2019-м Россия провела около 4 тысяч всевозможных военных учений. Если в Талине на каждое из таких будут покупать хоть по одной морской мине, то весь бюджет страны придется потратить на эти нужды.

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