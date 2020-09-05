Суббота, 5 сентября 2020, 19:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ВС Украины используют в Донецке тактику «прыжок лягушки»

05 сентября
18:01 2020
Версия для печати

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал приказ открыть артиллерийский огонь по украинским позициям, расположенным у населенного пункта Шумы, сообщает «Страна».

Распоряжение объясняется следующим образом. Согласно тексту соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года, стороны обязались не оборудовать на срок действия документа никаких новых боевых позиций. Однако Вооруженные силы Украины по-партизански отрыли траншеи в так называемой «серой зоне», и заняли их. Такая тактика у них называется «прыжок лягушки». На все протесты Донецка в Киеве только отмалчивались. «Призываю украинскую сторону с 08.00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе (Шумы). Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – говорится в заявлении Пушилина отправленном в Киев. Предполагается, что артиллерийским огнем укрепления будут разрушены.    

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,550,00%
GBP21,930,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 05.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд