Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал приказ открыть артиллерийский огонь по украинским позициям, расположенным у населенного пункта Шумы, сообщает «Страна».

Распоряжение объясняется следующим образом. Согласно тексту соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года, стороны обязались не оборудовать на срок действия документа никаких новых боевых позиций. Однако Вооруженные силы Украины по-партизански отрыли траншеи в так называемой «серой зоне», и заняли их. Такая тактика у них называется «прыжок лягушки». На все протесты Донецка в Киеве только отмалчивались. «Призываю украинскую сторону с 08.00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе (Шумы). Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – говорится в заявлении Пушилина отправленном в Киев. Предполагается, что артиллерийским огнем укрепления будут разрушены.

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