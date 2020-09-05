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Газета "Кишиневские новости"

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Экс-премьер Стурза дал совет морализатору с тюремным сроком

05 сентября
16:51 2020
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Бывший премьер-министр Иона Стурза через социальные сети обратился к Владимиру Филату, экс-премьеру, и председателю Либерально-демократической партии.

Один бывший посоветовал другому бывшему не повторять прошлых ошибок. «Будучи политическим деятелем нельзя “жить красиво”. Я говорил тебе и многим другим – не стоит заниматься “бизнесом” и в то же время находиться на важных государственных должностях. Это не вызывает доверия. В какой-то момент вы неизбежно путаете публичный карман с личным. Ты не послушал моего совета», – пишет Стурза. По его словам Филат обманул ожидания огромного числа граждан Молдовы, и в этом виноват исключительно он, а не Плахотнюк или Шор. Особое отвращение у бывшего премьера вызывает то, что председатель Либерально-демократической партии, выйдя из тюрьмы, пытается заниматься морализаторством.

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