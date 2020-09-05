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Газета "Кишиневские новости"

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В Одессе затонувший танкер не могут поднять в течение года

В Одессе затонувший танкер не могут поднять в течение года
05 сентября
16:16 2020
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После того, как затонувший у пляжа в Одессе танкер «Делфи» с третьей попытки поставили на киль, в море вновь выливаются нефтепродукты, сообщает издание «Страна».

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованный написал в социальных сетях: «Утечка произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки ущерба окружающей среде только после того как танкер окончательно уберут из акватории Черного моря». Присутствие нефтепродуктов в воде превышает допустимые нормы в 8,5 раз. Танкер «Делфи» потерпел крушение в ноябре 2019 года, до сих пор его не могут поднять.

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