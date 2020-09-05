Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело в отношении шести депутатов Верховной рады (ВР), которые весной этого года в Государственной думе обсуждали с российскими коллегами возможность урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает «Страна».

Дело возбуждено по запросу депутата Соломии Бобровской. Бюро расследований направило в Раду письмо с просьбой сообщить, отправлял ли кто из руководства ВР в Москву депутатов от «Оппозиционной платформы за жизнь»: Медведчука, Рабиновича, Козака, Колтуновича, Кузьмина и Пачкову? Народных избранников ни много ни мало обвиняют в государственной измене. В ответ на это, депутат Рабинович сказал, что в отношении людей, желающих мира своей стране, власти вводят репрессии.

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