Девять человек публично возжелали стать молдавским президентом, Центральная избирательная комиссия на минувшей неделе проводила регистрацию инициативных групп.

На этом этапе уже отсеяли двоих. Александра Калинина от Партии регионов и независимого кандидата генерала Иона Косташа. Их сторонники неправильно оформили требуемые документы. Скорее всего, к следующему этапу, сбору подписей в поддержку кандидата, перейдут инициативные группы следующих политиков: Майи Санду, Андриана Канду, Октавиана Цыку, Дорина Киртоакэ, Тудора Делиу, Ренато Усатого, Андрея Нэстасе. В пользу каждого надо собрать от 15 до 25 тысяч подписей. Подать документы в ЦИК в ближайшее время намерен независимый кандидат, депутат первого парламента Константин Оборок. Также предполагается, что от партии ШОР на президентские выборы пойдет Виолета Иванова, от Демпартии Павел Филип. Коммунисты загадочно хранят молчание. Их понять можно, в партии сколь-нибудь значимой фигурой является только Владимир Воронин, остальные или ушли, или их выгнали. Аналитики полагают, что всего кандидатов на должность президента будет не менее 12.

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