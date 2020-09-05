Суббота, 5 сентября 2020, 12:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Долг политиков – сделать все возможное, чтобы построить Молдову, в которой будут жить люди

Долг политиков – сделать все возможное, чтобы построить Молдову, в которой будут жить люди
05 сентября
11:56 2020
Версия для печати

Только так можно остановить эмиграцию

Во время очередной программы «Президент отвечает» глава государства объяснил, в чем он видит возможность прекращения эмиграции.

«Есть несколько важных моментов. Во-первых, чтобы люди вернулись домой и больше не уезжали, они должны верить, что здесь будет лучше, верить в Республику Молдова. Рабочие места, инвестиции в инфраструктуру, детские сады, школы… Долг политиков – сделать все возможное, чтобы построить Молдову, в которой будут жить люди. Я считаю, что этот кризис испортил нам многое из того, что мы собирались сделать. Мы многое реализуем, это изменит ситуацию в Республике Молдова в течение двух-трех-четырех лет», – сказал Игорь Додон.

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,550,00%
GBP21,930,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 05.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд