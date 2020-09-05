Только так можно остановить эмиграцию

Во время очередной программы «Президент отвечает» глава государства объяснил, в чем он видит возможность прекращения эмиграции.

«Есть несколько важных моментов. Во-первых, чтобы люди вернулись домой и больше не уезжали, они должны верить, что здесь будет лучше, верить в Республику Молдова. Рабочие места, инвестиции в инфраструктуру, детские сады, школы… Долг политиков – сделать все возможное, чтобы построить Молдову, в которой будут жить люди. Я считаю, что этот кризис испортил нам многое из того, что мы собирались сделать. Мы многое реализуем, это изменит ситуацию в Республике Молдова в течение двух-трех-четырех лет», – сказал Игорь Додон.

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