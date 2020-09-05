Есть надежда, что вакцина поступит в Молдову уже в октябре-ноябре

Во время очередной программы «Президент отвечает» Игорь Додон рассказал, как обстоят дела с получением вакцины от коронавируса. По его словам, переговоры ведутся не только с Российской Федерацией, но и с Китаем.

«Чем раньше мы начнем вакцинацию, тем быстрее избавимся от пандемии. Мы видим, что в некоторых странах наблюдается значительный прогресс в отношении вакцин. Вот почему решение состоит в том, чтобы помочь врачам справиться с этим очень трудным периодом и быстрее получить эту вакцину. Мы рассчитываем получить первую партию вакцины после того, как она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения, и надеемся, что это произойдет уже в октябре-ноябре», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что первыми прививку получат люди из групп риска, и для них вакцинация будет бесплатной. Президент также призвал население соблюдать все правила и ограничения, установленные властями в период эпидемии.

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