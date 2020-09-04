Из опубликованной расшифровки записи беседы, о которой президент Белоруссии Лукашенко говорил премьеру России Мишустину, напрашивается вывод о возможной фальсификации заключения немецких медиков об отравлении Навального. На записи два собеседника цинично обсуждают, что поскольку «идет война», не важно, правда или нет, что Навального отравили. Главное, чтобы разразившийся скандал «отбил охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии».

Напомним, что ранее сообщалось о планах белорусских спецслужб передать эту запись в ФСБ.

Вся эта детективная история очень похожа на закамуфлированный вброс. Однако то, что начало ей положил лидер Белоруссии Лукашенко, придает всему происходящему особую остроту. Очень скоро наступит развязка, и тогда нам откроется истина. Пока же просто послушайте беседу.

Расшифровка записи: https://youtu.be/kbk9lvUK17Q

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