Сегодня президент Молдовы провел встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном, с которым обсудил текущую ситуацию в столице, насущные вопросы Кишинева и реализуемые проекты

Ион Чебан проинформировал главу государства о том, что проекты, начатые по инициативе президента, такие как реабилитация улицы Албишоара и тротуаров на улицах Бэнулеску-Бодони и Пушкина, реализуются в соответствии с установленным графиком.

«В то же время мы обсудили ремонт нескольких дорог в пригородах столицы в рамках программы “Хорошие дороги для всех”.

Еще одна тема, затронутая в ходе дискуссий, – ситуация на очистных сооружениях и неприятный запах в столице. Градоначальник заверил, что муниципальные власти предпримут все меры для скорейшего решения этих проблем.

Я высоко оценил действия, которые предпринимаются в последнее время в Кишиневе, и проекты, реализуемые во всех секторах столицы с целью создания современного и комфортного города. Призвал господина Чебана продолжить реализацию проектов и заверил его в поддержке со стороны Аппарата президента», – написал по итогам встречи глава государства.

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