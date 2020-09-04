После досрочных выборов Майе Санду придется сесть за стол переговоров с ПСРМ при условии, что она не захочет договариваться о коалиции с Шором и Усатым, заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

«Вижу, Майя Санду снова выступает с острыми заявлениями. В прошлом году тоже делала вид, что не подает руки, после чего приходила в этот кабинет каждую неделю на заседания. Я понимаю, что это избирательная кампания, понимаю, что хотите казаться очень жесткими, но кампания закончится, и вы будете вынуждены сесть и говорить. Оцениваю тот факт, что в прошлом году у нас хватило смелости. Пришла Майя Санду, говорила, подавала руку каждый день, у нас была коалиция. Сейчас не хочет этого признавать. Коалиция, в которой я лично предложил Майе Санду должность премьера. Почему теперь она представляет себя таким борцом с Додоном? А с кем после досрочных выборов она сядет за стол для дискуссий? С Шором или с Усатым создадите парламентское большинство, уважаемая, если не будет другого решения? Но другого решения нет. Посмотрите на опросы. Придется прийти и найти с социалистами общий язык. Зачем весь яд льете? Я обещаю, что мы не будем отвечать той же монетой», – заявил Игорь Додон.

Президент убежден, что безответственные послания продвигают политики, которых не интересует судьба страны.

«Их интересует сейчас ударить, а потом будь что будет. Мы ответственные политики и в радости, и в горе. Сказал что-то – сделай. Не можешь выполнить – выходи и говори людям, что не сделал. Совершил ошибку – признай ее», – пояснил свою позицию Игорь Додон.

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