Метеорологи спрогнозировали в сентябре 2 мощные магнитные бури: 6 сентября и 29-30 сентября 2020

Далеко не все люди болезненно реагируют на геомагнитную активность, но все же процент метеозависимых очень высок. Это, в первую очередь, люди пожилого возраста, сердечники, «хроники». Могут себя плохо чувствовать в период магнитных бурь женщины беременные и находящиеся в возрасте наступления менопаузы.

Как же минимизировать влияние на организм «космической погоды»?

Чтобы облегчить последствия метеоудара, нужно, в первую очередь, обеспечить себя легкой пищей и чистой водой на весь период солнечной активности. Тяжелую пищу нужно исключить, заменив ее на овощи, фрукты, ягоды и зелень, благо их в сентябре много. Активную физическую нагрузку лучше заменить облегченным комплексом упражнений или даже пешими прогулками. Чаи с мятой, ромашкой, валерианой помогут расслабиться, что очень важно в такие дни. Также прекрасно улучшает состояние контрастный душ. Тем, кто большую часть дня проводит в помещении, необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. По возможности, включите облегченный рабочий режим. Главное помните – больше воды, меньше еды и никакого напряжения!