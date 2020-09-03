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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 4 сентября

Что нам готовит день грядущий – 4 сентября
03 сентября
22:06 2020
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Луна в Овне. Гармония и умиротворение должны управлять вами 4 сентября

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 4 сентября?

День благоприятен для активных действий. В этот период отдавайте предпочтение тем делам, которые можно решить быстро. Как отголосок Полнолуния, вы можете быть резким и импульсивным, и не только вы. Есть вероятность конфликтов с окружающими, чего допускать категорически нельзя. День будет вполне гармоничным, потому и вам нужно стремиться к внутреннему балансу – постарайтесь никого не обижать и не обижайтесь сами, обходите острые углы и избегайте общения с людьми, пытающимися спровоцировать вас на ссору. Гармония и умиротворение должны управлять вами 4 сентября.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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